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    Куртуа: «Поражение от «Арсенала» ударило по нам, но мы стали сильнее»

    Голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа считает поражение от «Арсенала» в 6 туре чемпионата Англии отправной точкой успеха синих в текущем сезоне.

    «Поражение от «Арсенала» ударило по нам, но после этого мы наиграли более сильную тактику и систему игры. Новые принципы работают отлично, каждый делает свою работу и мы продолжаем побеждать. Командный дух чрезвычайно важен», — цитирует 24-летнего бельгийца официальный сайт клуба.

    После разгрома со счетом 0:3 на «Эмирейтс Стэдиум» в сентябре «Челси» одержал девять побед в 10 матчах. После 17 туров АПЛ команда Антонио Конте занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на семь баллов.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.12.2016 00:25
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