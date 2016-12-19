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    Клопп: «Милнер входит в пятерку лучших игроков, с которыми я работал»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку профессиональным качествам своего подопечного Джеймса Милнера.

    «Не могу сказать ничего плохого о ком-либо из своих футболистов, но Милнер определенно входит в пятерку лучших игроков, с которыми я работал. Это идеальный профессионал. Я знаю Милли — он постоянно хочет играть. Возможно, именно это стало причиной его ухода из «Манчестер Сити», — заявил немец.

    После 16-ти туров АПЛ полузащитник имеет на своем счету пять голов в 14-ти матчах.

    Источник: The Sun

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    19.12.2016 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 декабря 2016, 00:25

      Милнер - это работяга...очень много делает черновой работы в каждом матче. Очень недооцененный игрок.

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