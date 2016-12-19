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    Пайет задумывается над возвращением в «Марсель»

    Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайет отметил, что существует шанс на его возвращение в «Марсель», откуда он и перебрался в стан «молотобойцев» летом 2015 года. Напомним, в случае вылета лондонской команды в низший дивизион по итогам нынешнего сезона, 29-летний игрок по контракту имеет право уйти, если потенциальные покупатели предложат за него порядка 18 миллионов евро.

    «Моя дверь не закрыта. «Марсель» – новый и, по моему мнению, интересный проект. После появления в команде новых владельцев будут происходить какие-то изменения. В «Марсель» знают о моей большой привязанности к клубу», – приводит слова Пайета SFR Sport.

    В текущем сезоне француз принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча и пять голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:27

      Очень хороший футболист, зачем ему Марсель? Вполне может пристроиться в какой-нибудь топовый клуб

      0
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      Рейтинг: +12

      Box21 19 декабря 2016, 17:06

      https://m.youtube.com/watch?v=Gyk78VMpZ1E там такое месси делает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Box21 19 декабря 2016, 17:05

      https://m.youtube.com/watch?v=Gyk78VMpZ1E

      0
      Ответить
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