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    Анчелотти пообещал победить «РБ Лейпциг»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти оценил прошедший матч с «Дармштадтом» (1:0) как весьма сложный.

    «Это был тяжелый матч. «Дармштадт» здорово оборонялся, а нам не хватало скорости в первом тайме. После перерыва стали играть чуть лучше. Самое важное, что мы в итоге смогли добиться победы и сохранить первое место.

    В предстоящем в среду матче против «Лейпцига», нам нужно сделать все возможное для достижения победы», – сказал Анчелотти.

    По итогам 15-ти туров «Бавария» и «РБ Лейпциг» возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги с 36 очками. Лишь за счет разницы забитых и пропущенных голов преимущество на стороне мюнхенцев.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.12.2016 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 20 декабря 2016, 22:55

      Бавария засиделась на первом месте, пора уступить место. Можно Лейпцигу :)

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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 декабря 2016, 16:04

      а где, собственно, само обещание?) что за постоянное расхождение заголовка с содержанием?)

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