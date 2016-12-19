Анчелотти пообещал победить «РБ Лейпциг»

Бавария засиделась на первом месте, пора уступить место. Можно Лейпцигу :)
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти оценил прошедший матч с «Дармштадтом» (1:0) как весьма сложный.
«Это был тяжелый матч. «Дармштадт» здорово оборонялся, а нам не хватало скорости в первом тайме. После перерыва стали играть чуть лучше. Самое важное, что мы в итоге смогли добиться победы и сохранить первое место.
В предстоящем в среду матче против «Лейпцига», нам нужно сделать все возможное для достижения победы», – сказал Анчелотти.
По итогам 15-ти туров «Бавария» и «РБ Лейпциг» возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги с 36 очками. Лишь за счет разницы забитых и пропущенных голов преимущество на стороне мюнхенцев.