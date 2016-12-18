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    Гвардиола: «Санчес хорошо играл в «Барселоне», но рядом с Месси все кажутся ниже уровнем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 17-го тура АПЛ против «Арсенала» высоко оценил игру нападающего «канониров» Алексиса Санчеса. По словам специалиста, чилиец выступает лучше на позиции форварда, а не на фланге.

    «Санчес выступал очень хорошо в «Барселоне», просто все игроки кажутся ниже уровнем находясь рядом с Лионелем Месси.

    Я думаю, что позиция центрального нападающего идеально подходит для Санчеса. В «Барселоне», возможно, я не оказал ему помощи, так как он играл на фланге. Алексис может играть и так, но он куда эффективнее, когда действует между линиями, ближе к воротам», – отметил Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    18.12.2016 13:38
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