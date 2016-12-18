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    Джеррард: «Мне кажется, что в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за титул»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что «Манчестер Юнайтед» будет одним из претендентов на титул в следующем сезоне.

    «Этой команде не хватает лишь несколько частей мозаики, которые вернут их в борьбу за чемпионский титул. Мне кажется, что в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за титул. В этом сезоне они далеки от первого места, но они определенно двигаются вперед и играют намного лучше, чем в предыдущие годы», – сказал англичанин в интервью BT Sport.

    Напомним, что по итогам 17-ти матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 18 декабря 2016, 20:04

      Пусть только так кажется

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