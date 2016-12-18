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    Симеоне: «Атлетико» провел выдающийся год»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от матча 16-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:0). Специалист отметил, что его подопечные играли практически идеально.

    «Нам удался практически идеальный матч. В первой половине встречи у нас было много голевых моментов. Соперник много владел мячом, но главное – не владение, а моменты. Думаю, мы добились заслуженного результата. Жаль только, что не смогли реализовать все моменты.

    В целом «Атлетико» провел выдающийся год. Мы отлично выступили в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов, заняли первое место в группе в текущем розыгрыше и хорошо стартовали в Кубке Испании», — сказал Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2016 08:25
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