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    Червиченко: «Ростов» обязан проходить «Спарту», если зимой его не раскупят»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» не должен испытать проблем со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы при условии, если сохранит существующий состав до матчей с пражским клубом.

    «Спарта» – это команда, которая часто доставляла неприятности российским клубам. Но если «Ростов» останется в этом же составе, если его не раскупят в предстоящее трансферное окно и Бердыев никуда не перейдет, то ростовчане должны «Спарту» проходить. И они ее пройдут. Нынешний «Ростов» сильнее даже той «Спарты», которая в прошлом году играла с ЦСКА. Основной ударной силой чехов тогда был Фатай, который вскоре перебрался в российский чемпионат, в «Уфу», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.12.2016 16:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2336

      den161 18 декабря 2016, 22:15

      Пока Бекиеч у нас, никто никуда не уйдет. Ну а если что вдруг, то см. Мевля, Гранат.
      ИМХО

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 декабря 2016, 12:33

      РОСТОВ не обязан,ребята постараются пройти СПАРТУ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 декабря 2016, 01:09

      Надеюсь больших потерь не случится, но хотелось бы сохранить всех

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 декабря 2016, 18:50

      Предложения у многих уже наверно есть и греет душу. Посмотрим что будет

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