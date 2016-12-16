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    «Севилья» готова выкупить Дракслера

    «Севилья» готова включиться в борьбу за полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. На таком трансфере настаивает главный тренер испанцев Хорхе Сампаоли. Ранее появилась информация, что немецкий клуб готов расстаться со своим футболистом в январское трансферное окно, если получит достойное предложение. Сам Дракслер также заявлял, что хочет сменить клуб как можно скорее.

    Известно, что в его услугах уже проявили заинтересованность лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «ПСЖ». В текущем сезоне на счету Дракслера 11 матчей в Бундеслиге. Результативными действиями в них он не смог отметиться.

    Источник: Bild

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    16.12.2016 07:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 16:54

      Идеальный вариант. В Арсенале только если с Мертезакером и Озилом играть, при чём последний хочет обратно в Реал. Это единственный плюс для него от канониров. В Юве и ПСЖ борьба, так что с учётом статистики мало у него шансов. А вот Севилья всегда готова играть активно в атаку, что при Эмери, что сейчас при Сампаоли.

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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > alexis02lion 16 декабря 2016, 18:42

      надо в арсенал, севилья нам не конкуренаты а у венгера он будет новый де брюйне

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