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    Китайский клуб готов платить Месси 100 миллионов в год

    Китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации источника, китайцы готовы предложить аргентинцу зарплату в размере 100 миллионов евро в год. Сейчас Месси зарабатывает в «Барселоне» 24 миллиона, и эта сумма может быть увеличена до 35 миллионов в год по новому контракту, над которым стороны сейчас работают.

    В «Хэбэй Чайна Форчун» выступают Эсекиэль Лавесси, Жервиньо и Стефан М'Биа. Месси ранее заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио.

    Источник: AS

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    16.12.2016 01:01
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 декабря 2016, 00:24

      круто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 декабря 2016, 21:43

      охренеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 декабря 2016, 13:25

      Вот мы и узнали, где будет Месси играть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 16 декабря 2016, 09:32

      Скоро в Европе одни кривоногие будут играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33747

      zra78 16 декабря 2016, 09:27

      Что выберет футбол или бабло?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 декабря 2016, 09:25

      хапуга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 декабря 2016, 09:19

      Заманчиво!

      0
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 16 декабря 2016, 09:00

      !!!!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 декабря 2016, 08:28

      Я думаю они за первый год Месси в Китпе, на рекламе и футболках больше заработают, это ж не Россия )))

      0
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 16 декабря 2016, 08:25

      если бы Кокорину или Дзюбе предложили такие деньги, то они до Китая раком бы за неделю дошли

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