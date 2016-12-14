Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзола назначен новым главным тренером «Бирмингема»

    «Бирмингем» объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Джанфранко Дзолы.

    «Его достижения, философия и амбиции соответствуют тому, чего мы хотим достичь, двигаясь в новом направлении.

    У Джанфранко богатый тренерский и игровой опыт на топ-уровне, и мы чрезвычайно рады этому назначению», – сказал спортивный директор «Бирмингема» Панос Павлакис.

    Будучи футболистом, Дзола выступал за «Наполи», «Парму», «Челси» и сборную Италии. На протяжении тренерской карьеры он возглавлял «Вест Хэм», «Уотфорд», «Кальяри» и «Аль-Араби».

    Источник: ФК «Бирмингем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2016 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 