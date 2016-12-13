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    Матч «Фенербахче» – «Краснодар» состоится на день раньше

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» перенесен с 23 февраля на 22 февраля. Это произошло из-за совпадения матчей на своем поле «Фенербахче» и «Бешикташа», который также вышел в эту стадию соревнования.

    Согласно регламенту европейских клубных турниров УЕФА, из соображений безопасности в один день в одном городе не может проходить два матча, поэтому один из них в таком случае должен быть сыгран в среду.

    Таким образом, матч пройдет в Стамбуле 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.12.2016 23:39
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