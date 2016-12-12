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    Кириченко: «Было предчувствие, что «Ростову» достанется «Спарта»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что «Спарта» является хорошим соперником для желто-синих в 1/16 финала Лиги Европы, жеребьевка которой состоялась сегодня в Ньоне. При этом специалист отметил: он заранее предчувствовал, что ростовчанам попадется именно пражский клуб.

    – Хороший жребий для «Ростова», на стадии плей-офф слабых соперников не бывает. Могли достаться очень сильные команды, но играть нам со «Спартой». Силу пражан все оценили по матчам с ЦСКА, «Краснодаром» в прошлом сезоне. Это крепкая команда, с которой придется непросто.

    – Предпочтения перед жеребьевкой были?

    – Принципиально с кем-то сыграть – нет. Несколько дней назад сказал супруге, что выпадет «Спарта». Было такое предчувствие.

    – В нынешнем сезоне «Ростов» успешно выступал против «Андерлехта», «Аякса», ПСВ. Может, стоило надеяться на клуб из стран Бенилюкса?

    – Игра на игру не приходится. Со всеми нам пришлось сложно, особенно на выезде. Досталась «Спарта», будем готовиться и стараться пройти дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 16:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 декабря 2016, 18:49

      Будем болеть за наших!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2016, 17:10

      При всём при том Спарта очень серьёзный соперник... Не зря они в своей группе как детей раскатали Интер и Саут...

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