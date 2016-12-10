Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жоаозиньо назвал позором игру «Краснодара» в матче с «Ниццей»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо назвал позором игру команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (1:2). Кроме того, бразилец, имеющий российское гражданство, раскритиковал работу судейской бригады в данной встрече.

    – После матча с «Ниццей» в четверг Федор Смолов раскритиковал действия судьи…

    – Соглашусь. Уверен, все зрители прекрасно видели, что пенальти не было. Хоть сто раз нарушь правила таким образом, арбитр не назначит пенальти! Почему судья так поступил в нашем случае, нужно узнать у него. В этом моменте он ошибся, и другого мнения быть не может.

    – А вообще вы довольны судейством в сезоне, или могло быть лучше?

    – Сложно сказать. Не смотрю на картину в целом, то есть не слежу за другими матчами. А по играм «Краснодара» вспоминаю несколько эпизодов, когда арбитры усложняли нам жизнь.

    – Игорь Шалимов назвал игру команды позором.

    – Так и есть. Тренер это не зря говорит. Мы и правда сыграли не лучшим образом, тем более против нас вышел второй состав «Ниццы». В таких матчах нужно побеждать.

    – В раздевалке тренер то же самое сказал?

    – Точно не помню, но, конечно, он не в восторге от результата и недоволен, как мы сыграли.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 