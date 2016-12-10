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    АПЛ. Ослабший «Лестер» дома сразится с «Манчестер Сити»

    В матче 15-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Сити». После триумфального сезона «лисы» не могут найти своей игры, расположившись на «дне» турнирной таблицы, в то время как «горожане» ведут борьбу за чемпионство.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 20:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -92

      Raxor 11 декабря 2016, 00:09

      ослабевший лестер наказывал сити 4-0 до 82 минуты))

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 10 декабря 2016, 21:50

      ... и победит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 10 декабря 2016, 21:15

      Давай домой,"великий"Пеп...)))))) Тут АПЛ... Не твоего ума дело... )))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 21:01

      Ослабший Лестер, тогда Манчестер Сити какой, раз 3:0 сосёт

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 10 декабря 2016, 20:57

      Не считаю, что Лестер уж больно ослаблен

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 декабря 2016, 20:56

      ослабший ))))

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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 10 декабря 2016, 20:56

      Хорошо сражаются) А где Муса вообще?

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > KARDENAL 10 декабря 2016, 21:00

      Газон у дома Раньери подстригает

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 декабря 2016, 20:53

      Ослабевший жжёт.3 за 20 минут сити это круто.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 декабря 2016, 20:49

      Лестер выиграет матч ставьте на них

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 декабря 2016, 20:31

      Ждем хорошей игры...

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