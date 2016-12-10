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    Чемпионшип. «Брайтон» обыграл «Лидс» и вышел на первое место

    В матче 20-го тура Чемпионшипа «Брайтон» со счетом 2:0 обыграл «Лидс». Авторами голов стали Гленн Маррэй и Томмер Хемед, реализовавшие пенальти.

    Таким образом, «Брайтон» набрал 42 очка и выбрался на первое место, на два балла опередив «Ньюкасл», который свой матч тура проведет в субботу против «Бирмингема».

    «Лидс» с 32 очками остался на четвертой позиции.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 20-й тур

    Брайтон – Лидс – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Маррэй, 24 (с пенальти); 2:0 – Хемед, 83 (с пенальти).

    Удаление: нет – Филллипс, 23.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 00:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 декабря 2016, 06:46

      У них в чемпионшипе реально круто) команд 5 уже побывали на первом месте) а игра по интереснее нашего будет)

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