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    Колосков: «Поражения «Краснодара» и «Зенита» в ЛЕ – позор. Клубам наплевать на престиж российского футбола»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подверг критике «Краснодар» и «Зенит» за поражения в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. Напомним, что Россия завершила 2016 год на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив на шестое место Португалию.

    «Тот позор, который мы сейчас пережили после поражения «Краснодара» и «Зенита», говорит только о том, что этим клубам наплевать на престиж нашего футбола, на свой престиж, на престиж нашей Премьер-лиги. Даже чисто эмоционально, когда два клуба напрямую выходят, а третий через стыковые игры – это колоссальный интерес зрителей, огромнейшие деньги. Я это расцениваю не только как позор нашего клубного футбола, но и как предательство по отношению к имиджу и интересам российского футбола.

    Например, «Ростов» практически все свои долги покрыл за счет успешного выступления в Лиге чемпионов. Единственный, кто, к сожалению, вел разговоры про выступление этого клуба в ЛЧ, это Евгений Леннорович Гинер, который говорил, что лучше бы «Зенит» вышел, но практика показала, что «Ростов» как раз и принес наибольшее количество очков нам в копилку», – сообщил Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2016 14:28
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 11:56

      Перечница права.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 декабря 2016, 12:45

      В моём понимании позорное выступление продемонстрировали Спартак и ЦСКА. У Ростова тупо было больше игр, из-за отбора в групповую стадию, там то они очки и нащелкали.

      4
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Nevsky_RU 10 декабря 2016, 14:11

      +4 очка бонусы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3425

      AZ 10 декабря 2016, 12:09

      Жирков в матче против АЗ напрягся, и зуб выбили...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 10 декабря 2016, 08:30

      Уже все в отпуске были, а кому охота с травмой отдыхать? Ведь "брань на вороту не виснет, а стыд не дым, глаза не выест".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 9 декабря 2016, 19:29

      Да уж, Краснодар чудом отскочил. Начали за здравие, хорошо, что за упокой не закончили. Весной такая игра не прокатит.

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 18:36

      Впервые в жизни согласен с Колосковым... И неужели?- вот - на измученных лицах игроков ведущих суперклубов России я вижу скупые мужские слёзы стыда... "Простите нас, фанаты неразумные, мы больше не будем так играть!..."- кричат они, заламывая руки секьюрити дорогих заморских отелей... -"Мы вообще больше не будем игр-ать! -ать - ать - мать!..."

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 декабря 2016, 18:31

      позор нашего футбола в том что когда то ты Колосок руководил им и довел до того что мы сейчас видим, а такие продолжатели твоей деятельности нынешние горе руководители продолжают убивать его жаль что ты этого не прочитаешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 декабря 2016, 18:10

      позор - это в квалификации от хер пойми кого вылетать!

      5
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Diesel133 10 декабря 2016, 14:16

      Ему просто об этом не доложили.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 декабря 2016, 17:50

      хоть в зачет коэффициентов уефа могли бы постараться

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 декабря 2016, 17:02

      ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА. ДОХРЕНА ЛИ САМ ТО ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА СДЕЛАЛ???

      1
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