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    Неймар: «В футболе невозможно всегда играть идеально»

    Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о причинах, которые не позволяют его команде в текущем сезоне показывать идеальную игру, к чему привыкли фанаты каталонского клуба.

    «Не могу сказать, что произошло с «Барселоной». Мы всегда настроены на победу, на свой лучший футбол. Но иногда получается так, что трудно реализовать все это на поле. Когда хочешь забить, а ничего не выходит. Пытаешься отдать идеальный пас, а он не получается. Это и есть футбол, в нем сложно всегда играть на 100 процентов идеально», – рассказал Неймар в интервью телеканалу Gol.

    В текущем сезоне «Барселона» после 14-ти туров в испанской Примере располагается на второй строчке турнирной таблицы. На счету каталонцев 28 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет шесть очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 09:42
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