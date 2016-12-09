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    В «Шахтере» нацелились на выход в финал Лиги Европы

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о целях своей команды после выхода в плей-офф Лиги Европы.

    «Это заслуженный результат, несмотря на некоторые сложности молодых футболистов, которым мы сегодня дали возможность показать себя в Лиге Европы. Был момент, когда «Брага» начала высоко прессинговать, а для нас открылось некоторое пространство для выхода в атаку. Нам всегда легче, если так происходит.

    Думаю, сейчас команда выглядит замечательно, поэтому я счастлив как тренер. Ребята – молодцы, отдаются работе, а это не может не радовать.

    Что будет дальше? Я не люблю загадывать, мы стараемся побеждать в каждом матче и пошагово идти к своей цели. Мы надеемся выйти в финал Лиги Европы и выиграть его.

    О соперниках по следующему раунду я еще не думал. Даже не знаю всех, кто прошел в плей-офф. Когда состоится жеребьевка, тогда и поймем, кто сыграет с нами», – сказал Фонсека.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» закончился со счетом 2:4.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2016 07:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 декабря 2016, 11:05

      Финал будет Манчестер Юнайтед- Ростов, и это не обсуждается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 9 декабря 2016, 10:33

      Даешь финал Шахтер - Зенит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 декабря 2016, 10:19

      Было бы интересно посмотреть финал Шахтёр-Луческо, но российский финал ещё интереснее!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 декабря 2016, 10:13

      а почему нет! а наших команд там точно не будет даже близко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 декабря 2016, 09:33

      то что нацелились, это конечно хорошо, но мечты и реальность, это немножечко разные вещи. Так что весна покажет кто где срал!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 декабря 2016, 09:18

      Вполне могут

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 декабря 2016, 08:50

      Финал будет Зенит-Краснодар, так что шахтар львов курит в стороне

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 декабря 2016, 08:32

      конечно, надо только вперед!

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 9 декабря 2016, 08:27

      Так держать, надо всегда быть оптимистом

      1
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