Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига Европы. «МЮ» и «Фенербахче» вышли в плей-офф

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» благодаря голам Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича обыграл «Зарю» – 2:0.

    В другой встрече группы «Фенербахче» оказался сильнее «Фейеноорда».

    Таким образом, турецкий клуб занял в группе первое место, «МЮ» финишировал вторым.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 6-й тур

    Фейеноорд (Голландия) – Фенербахче (Турция) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 –Соу, 22.

    Заря (Украина) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мхитарян, 83; 0:2 – Ибрагимович, 88.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2016 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 8 декабря 2016, 22:55

      Отвратительно сыграл Фейенорд . У себя дома не смог даже ничейку скатать .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 