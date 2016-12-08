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    Неймар: «Роналду – очень сильный футболист, но «Золотой мяч» должен получить Месси»

    Нападающий «Барселоны» Неймар выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить его одноклубник Лионель Месси. По мнению бразильца, Месси заслуживает его больше, чем Криштиану Роналду.

    «Не знаю, кто победит в этом году. Для меня есть только один претендент – Месси. Он лучший.

    Конечно, Роналду является очень сильным игроком. Он многого добился в последние годы. Я очень уважаю его, но «Золотой мяч» заслуживает получить Месси», – заявил Неймар в эфире телеканала Gol.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 07:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +62

      NoN141 2 февраля 2017, 01:14

      а кто получил, Роналду конечно же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      oarstxo 8 декабря 2016, 17:50

      Петух запел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 декабря 2016, 17:14

      Ни тот не другой не должен получить !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 8 декабря 2016, 12:32

      Вот это лизнул так лизнул )))))

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 8 декабря 2016, 11:47

      В другой раз Месси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 8 декабря 2016, 11:15

      М-да, и чем же он заслуживает??
      Или лишь бы прилизнуть

      1
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      Рейтинг: +150

      dvb 8 декабря 2016, 09:27

      Я так понимаю теперь достижения команды и личный вклад футболиста в эти достижения не учитывается? Месси ничего не выиграл, но золотой мяч всё равно надо отдать ему.



      Один раз такое уже точно было в 2010, когда мяч отдали Месси, который ничего не выиграл. Хотя были Хави, Иньеста и Снейдер. Первые 2ое чемпионы Мира, а третий во всех турнирах показал класс, выиграл лигу чемпионов и дошёл до финала чемпионата мира и в итоге его даже в тройку не включили.

      -1
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      Рейтинг: -130

      калач > dvb 8 декабря 2016, 09:44

      а Роналда что выиграл? Кубок или Лигу может быть?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      World_football > калач 8 декабря 2016, 09:54

      Лигу он выиграли,и что?с португалией евро выиграли

      2
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      ...
      Рейтинг: +150

      dvb > калач 8 декабря 2016, 13:32

      Вы как в другом мире живёте, честное слово. В этом году Роналду выиграл Лигу чемпионов и Евро 2016, и везде был в центре внимания.
      Мне он тоже не нравится, просто нужно смотреть правде в глаза. В этом году он ЗМ заслужил больше чем в любом другом.

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 8 декабря 2016, 09:00

      Конечно Месси, в коллекцию незаслуженных золотых мячиков, а то два как-то на полке сиротливо смотрятся...

      1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 8 декабря 2016, 08:26

      Какие заслуги в этом году у Месси? Если так рассуждать, еще нужно дать мячи Пеле, Марадоне, Роналдо, Шевченко и т.д.

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 декабря 2016, 07:56

      Да

      0
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