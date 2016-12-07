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    Мхитарян: «Матч с «Зарей» будет трудным. Соперник будет хорошо защищаться»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями накануне матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Зари». Напомним, ранее футболист выступал в УПЛ, защищая цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера».

    – Вы четыре года провели в «Шахтере».

    – У меня очень приятные воспоминания. Тем более свой последний матч в составе «Шахтера» я провел как раз в Одессе.

    – Следите ли вы за чемпионатом Украины и как оцените нынешнюю «Зарю»?

    – Я слежу только за «Шахтером». Могу сказать, что уровень упал, но это случилось вследствие определенных обстоятельств. Что касается «Зари», то будет трудный матч. Погода, поле, плюс «Заря» будет хорошо защищаться.

    – Можно сказать, что в чемпионате вы уже прекратили борьбу за титул?

    – Мы не сдавались, мы стараемся. Хотим попасть в топ-4 и победить в Лиге Европы.

    – Вы привыкли к климатическим условиям. А как чувствует себя, допустим, Уэйн Руни?

    – Да, может для, многих такая погода – диковинка, но мы не приехали сюда сдаваться. Вне зависимости от условий, завтра все сделают все ради победы, – сказал Мхитарян.

    Матч «Заря» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 8 декабря, в Одессе. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Footboom

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    07.12.2016 21:12
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