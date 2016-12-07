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    Карпин выразил восхищение игроками и тренерами «Ростова»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился эмоциями от выхода «Ростова» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, ничья в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) обеспечила российскому клубу третье место в группе.

    «Можно только восхититься «Ростовом», его игроками и тренерами. В первом тайме у соперника вообще не было ни одного яркого момента. Во втором, когда выпустили двух свежих игроков, пошло мощное давление. Это еще наверняка связано с большой усталостью футболистов «Ростова». Наши ребята были не такими свежими, как обычно. Думаю, это следствие и ментальной нагрузки, и накопившейся физической усталости, и смены погоды. В последние 15 минут нападающие «Ростова» не давали своим защитникам отдыха, теряли мячи, и давление на оборону было постоянно.

    Джанаева, конечно, надо отметить, но стоит также отметить и других игроков команды. А лучший однозначно Мевля – самый свежий, самый подвижный, и этого как раз не хватало его партнерам. В той ситуации, в которой оказался «Ростов» в начале сезона, когда ушли некоторые игроки, были непонятки с финансированием, тренером, это просто чудо», – сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2016 01:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +82

      Mi6 7 декабря 2016, 21:15

      Молодцы!!!

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      Рейтинг: +395

      meiram 7 декабря 2016, 18:14

      Молодцы, мужики!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 7 декабря 2016, 11:53

      Присоединяюсь.

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 7 декабря 2016, 10:54

      согласен с Карпиным-Миха Мевля был лучшим-без суеты и основательно играл.Отметил бы ещё,кроме Джанаева,Граната-вовремя подстраховал,иначе поводов для радости сейчас бы не было...

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      Рейтинг: -256

      balaton78 7 декабря 2016, 10:13

      Российскому футболу нужны такие эмоции! Спасибо Ростов! Привет всем кто не верил в команду!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 декабря 2016, 10:09

      Да, ребятишки , вы повеселили, получил огромное удовольствие от игры ПСВ-Ростов. Молодцы, вы действительно Мужики!!!

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 10:08

      да,Джанаев и мевля были лучшие в том матче однозначно!!!поэтому подписываюсь к Карпину-это чудо)

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      Рейтинг: +38

      I'm 7 декабря 2016, 09:55

      Ростов просто МО-ЛОД-ЦЫ!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 декабря 2016, 07:16

      да молодчики Ростов

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 декабря 2016, 06:36

      Присоединяюсь.

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