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    Защитник менхенгладбахской «Боруссии» завершил карьеру в 27 лет

    Футболист менхенгладбахской «Боруссии» Альваро Домингес объявил о завершении карьеры. Футболист принял такое решение из-за проблем со спиной.

    «Последние несколько лет у меня было плохое физическое состояние, но я продолжал играть в футбол. Это привело к двум операциям на спине. По их итогам стало понятно, что мне придется проститься с вами и с футболом. Никто в 27 лет не хотел бы стать инвалидом. Я должен заплатить за это высокую цену», – заявил игрок.

    27-летний Домингес перешел в «Боруссию» в 2012 году. На его счету два матча за сборную Испании.

    Источник: Marca

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    07.12.2016 00:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      alboro 7 декабря 2016, 08:02

      Успехов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 7 декабря 2016, 02:43

      здоровья

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 7 декабря 2016, 01:25

      Обидно когда хорошие игроки так ранно заканчивают карьеру. Удачи Альваро.

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      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 7 декабря 2016, 00:43

      жаль парня(

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