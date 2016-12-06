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    У Мхитаряна нет проблем с Моуринью

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своих отношениях с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. По словам футболиста, у него не было никаких проблем со специалистом.

    «Проблемы с Моуринью? У меня никогда не было никаких проблем с тренером, наши отношения всегда были хорошими. Проблема была во мне, а не в нем. Сейчас я прекрасно понимаю, почему получил свой шанс. И я планирую за него держаться за эту возможность, это важно для меня. Я хочу быть на поле, хочу быть частью «МЮ». Я сразу понял, что в этой команде не будет легко, тут за место в составе борются 25 футболистов», – сказал армянский игрок.

    В текущем чемпионате на счету Мхитаряна пять матчей.

    Источник: Skysports

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    06.12.2016 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 7 декабря 2016, 14:48

      Но у болельщиков МЮ думаю есть проблемы с Моуром.

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 6 декабря 2016, 20:32

      Поэтому так долго не играл Но он молодец - сор из избы не выносит

      3
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