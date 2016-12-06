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    Михаил Кержаков: «Задача «Зенита» в Лиге Европы – только победа»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно, а также подчеркнул, что сине-бело-голубые намерены одержать победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что петербуржцы преодолели групповой этап европейского турнира.

    – Планирует ли «Зенит» усиливаться в зимнее трансферное окно?

    – Скорее всего, да. Усиления, наверное, будут. По поводу кандидатур я не могу ничего сказать – это вопрос к тренеру и руководству клуба. Только они знают, кого хотят приобрести. Нам об этом не говорят.

    – Какую задачу поставил клуб в Лиге Европы?

    – Победа, только победа.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2016 06:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 16:53

      какая нахрен победа если вы не можете полурезервный состав Ростова выиграть

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 6 декабря 2016, 15:32

      Только победа! Вперёд Зенит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha 6 декабря 2016, 13:03

      Зачем Мишаню отвлекли от мыслей об отпуске. Все эти ответы могли от любого болельщика Зенита получить. Никакой конкретики и вообще не о чем. Верим в победу и точка!

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 6 декабря 2016, 12:31

      Я очень надеюсь, что Зенит разберется с линией защиты и поправятся наши травмированные игроки, тогда есть возможность выиграть ЛЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 декабря 2016, 11:01

      Если в ЛЕ выйдет Ростов , то о победе можешь забыть и больше не вспоминать,
      потому, что это будет несерьезно.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 6 декабря 2016, 10:21

      Молодцы.В группе уже отлично сыграли.

      -1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 декабря 2016, 09:49

      мечты..газпром в помощь..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 декабря 2016, 07:34

      Считай что уже не выполнили и это очевидно. Уровень игры команды не позволяет, а на одном Жулиано далеко не уползёшь

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