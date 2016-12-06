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    Бубнов заявил, что Самедов может перейти в «Спартак» из-за ухода Промеса

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак» из-за возможного ухода из команды Квинси Промеса, который, по словам специалиста, имеет выгодное предложение из Европы. Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний россиянин устроил партнерам по команде прощальный вечер перед переходом в стан красно-белых.

    «У Промеса, говорят, есть хорошее предложение из Европы, и он хочет покинуть команду. Под его уход и покупается Самедов. Но Промес по своим футбольным качествам стоит выше Самедова. Если Александра и возьмут, то под локальные весенние задачи. Ясно, что это контракт не на перспективу. Скорее всего, контракт будет максимум на год. При потере же Промеса «Спартак» на порядок потеряет шансы на чемпионство», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    06.12.2016 01:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 6 декабря 2016, 09:39

      Бубноуткин)))
      На самом деле я уверен что Промесу готовят очень хорошие предложения зимой, так что держи Спартак, не упусти его!

      0
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      Рейтинг: +765

      alex1004 6 декабря 2016, 08:30

      Надеюсь, что Промес останется в Спартаке как минимум до конца сезона.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 07:46

      Я думаю, что до конца чемпионата Промес сам не захочет уходить,так как он уже душой красно-белый!!! Ну и амбиции само собой

      2
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > filosof sparty 6 декабря 2016, 08:46

      Мужики!Поясните,что такое,красно-белая душа!? Как редиска? Сверху красная,внутри белая?

      3
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      Рейтинг: +231

      ВoВ > АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 09:41

      Сверху красный внутри белый, а реально черный))))))Ой повеселил с редиской))))

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 11:01

      Это суждено понять только нам!) На тебе тоже вопрос на засыпку.) А вот ты мне объясни, что такое вообще душа?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 декабря 2016, 07:30

      Ну если это правда, то размен неадекватный конечно, но по российским реалиям заменить Промеса так быстро всё равно не получилось бы.

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 6 декабря 2016, 07:19

      Сравнили Х с пальцем! Какой футболист Промес и пародия на футболиста Самедов. Не надо последнего в Спартак!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 6 декабря 2016, 07:02

      Вот Бубнов - маг и теоретик, мастер художественного слова, "на порядок" значит, по его словам, шансы на чемпионство уменьшатся в 10 раз, вот вам и вывод, прямо цитировать.
      А так жаль, если уход Промеса это правда.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 декабря 2016, 06:12

      Уход Промеса - жирный минус . . .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 декабря 2016, 06:12

      Бубнов заявил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 6 декабря 2016, 05:56

      Бубнов и Уткин две бабки на лавочке.

      4
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > бочаров 6 декабря 2016, 07:15

      Ловчев третья!)))

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > franck_ribery 6 декабря 2016, 09:17

      А как же Червиченко)

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ > бочаров 6 декабря 2016, 09:42

      Именно)

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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 декабря 2016, 05:08

      Вот кто распространяет слухи!

      1
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