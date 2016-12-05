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    Уткин: «Система платного телевидения полностью разрушена»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о причинах, по которым российские болельщики не видят испанский футбол на своих телеэкранах.

    «Все нужно воспринимать в логике баланса. Чемпионат Испании не показывают не потому что нет денег, а потому что сейчас заломили цену.

    Цену никто никакую не ломит. Абсолютно все торговцы телевизионными правами очень хорошо знают, за сколько покупаются другие соревнования, из этой логики особо никто не выбивается. Испанцы, например, всегда считают, что им нужно платить не меньше, чем англичанам. По крайней мере, не существенно меньше. Они заинтересованы в том, чтобы быть показанными на максимальной территории. Я точно знаю, что критерий оценки качества продажи прав включает в себя карту мира, где показывают и не показывают чемпионат. Там сейчас большое белое пятно, их это тоже беспокоит. Но они не могут сами выбиться из логики цены. Это означает, что подобные вещи должны быть запланированы стратегически.

    Последний контракт на показ чемпионата Испании был подписан всего лишь на один год. Мне вообще не известен случай контракта на один год. Вернее, один известен, это был переходный чемпионат России в полтора сезона.

    Обычно контракт подписывается на три года. Если бы это было сделано, то проблем не возникло. Другая логика заключается в следующем: сейчас действительно для составления полноценной сетки вещания трех футбольных каналов вполне достаточно четырех чемпионатов. Нам не показывают Испанию, потому что решил купить Францию. Может быть, Франция была не очень нужна, зачем ее купили, я не очень понимаю. Можно его не показывать или показывать в стену, но деньги уплачены. Это нехватка стратегического планирования.

    Год назад я перестал знать все цифры существования платного спортивного телевидения в стране. Я могу сказать, что сейчас телеканал «Наш футбол» не может считаться коммерческим продуктом. Кто будет покупать канал, если 4-5 матчей РФПЛ можно смотреть в прямом эфире. К этому можно по-разному относиться, но раньше канал имел возможность генерировать в год примерно 5 млн долларов. За эти деньги можно было купить два чемпионата Испании за сезон. Может быть полтора.

    Сейчас система платного телевидения полностью разрушена. Возможно, она разрушена с каким-то прицелом. Что сейчас будет строиться трудно сказать. Телевидение не приносит никаких денег и не может приносить. Это не может быть компенсировано рекламными деньгами, потому что рейтинги канала «Матч ТВ» несколько уступают рейтингам канала «Россия 2». Стоимость рекламы является прямым производным от рейтинга», – сказал Уткин.

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    05.12.2016 06:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 16:52

      Долбоебизм, как не грустно, прослеживается во всём, даже в спортивном телевидении...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Loss 5 декабря 2016, 12:56

      А какой рейтинг может быть на платном канале? И уж тем более прибыль от рекламы? Введение платы за просмотр снижает аудиторию, что непосредственно влияет на прибыль от рекламы. Еще удивляет тот факт, что испанскую лигу хотят показывать по МатчТВ, т.е. бесплатно. А хочешь смотреть РФПЛ - плати деньги... Логики нет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 5 декабря 2016, 12:18

      Платят за зрелище, а 80% матчей чемпионата России унылое мучение, за которое и ломанного гроша жаль...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 5 декабря 2016, 10:11

      Чего тут непонятного,
      Разрушена система бесплатного.
      Если папаша канал не надумал купить
      Пацаны вне футбола остаются жить.
      А матчи после 19.00 только в центральной России глядят,
      Потому как за Уралом уже спят.
      Я по возможности игры чемпа России смотрю,
      За бесплатное дерби из Европы, ну - благодарю.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 09:36

      мне кажется у нас в стране нет профессионалов нигде и на тв тоже все привыкли нет денег попросим у Путина он выделит и тогда купим права на показ того или иного чемпионата тоже самое касается и футбола все команды кормятся из гос-ной кормушки кроме одного Краснодара и то Галицкий наверное уже жалеет что ввязался в эту кабалу ведь у него ни копейки дохода нет от вложений в команду а где их взять если на новый стадион приходят выборочно только на топ матчи и от ТВ дохода вообще нет и зачем такой футбол везде во всем мире футбол давно стал бизнесом но только не в России

      1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Garrincha58 5 декабря 2016, 13:24

      Профессионалов нет, но есть знакомые )

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 09:26

      футбола достаточно даже смотреть все не успеваю плачу 680 рубчиков каждый месяц поэтому не вижу смысла говорить что есть бесплатные каналы их нет они есть только в Питере и в Москве там бесплатно показывают до 50 каналов а у нас всего 6 и если хочешь не платить кабельному оператору то смотри 6 каналов (матчТВ тоже входит) с домашней антенной где качество показа середина прошлого века вот и приходится обращаться к кабельщикам а уж они умеют деньги делать

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 5 декабря 2016, 07:23

      А раньше смотрели хоть каждый день. Правда через сопки. Я и сейчас могу так смотреть, правда на матче регулярно показывают топ матчи.

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 5 декабря 2016, 07:16

      Не знаю всех тонкостей ,поэтому не берусь судить,но что во Французском чемпионате смотреть нечего ,согласен !

      5
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