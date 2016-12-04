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    Туре обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом виде

    Полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Как информирует полиция Лондона, инцидент произошел 29 ноября, когда 33-летний футболист был остановлен полицейскими по пути в Дагенхам.

    Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови Туре превышало допустимую норму. 13 декабря состоится рассмотрение дела в суде.

    Интересно, что в 2012 году Туре говорил о том, что является набожным мусульманином и не употребляет алкоголь.

    Источник: BBC

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    04.12.2016 07:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +520

      Boozman 4 декабря 2016, 13:51

      Туре выдвинет встречное обвинение в расизме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2016, 12:17

      АЙ..ЯЯй..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 декабря 2016, 09:43

      Оштрафуют и всё. Права бы хоть забрали.

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