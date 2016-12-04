Полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Как информирует полиция Лондона, инцидент произошел 29 ноября, когда 33-летний футболист был остановлен полицейскими по пути в Дагенхам.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови Туре превышало допустимую норму. 13 декабря состоится рассмотрение дела в суде.

Интересно, что в 2012 году Туре говорил о том, что является набожным мусульманином и не употребляет алкоголь.