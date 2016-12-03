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    Канделаки: «Я тоже хочу видеть Эль Класико на «Матч ТВ», но деньги и финансовый расчет важнее»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о причинах, не позволяющих до сих пор каналу транслировать игры испанской Примеры. По ее словам, все упирается в финансовую составляющую.

    «Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет Ла Лига? Мы все считаем. Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине – мы торгуемся. Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, – клише, которое не соответствует действительности. Сейчас мы находимся еще на стадии переговоров, но они просят немало.

    Люди, которые отвечают за формирование цены испанского чемпионата, следят за конкурентами, в первую очередь за английской Премьер-лигой. Понимая цену там, они решили изменить и свою стоимость. Это бизнес, и тут все понятно. Просто в каждой из стран на это могут по-разному реагировать. Наш рынок развивается не столь интенсивно с точки зрения количества денег, чтобы мы синонимично реагировали на подобные изменения.

    Если бы мы понимали, что мы тоже сумеем заработать больше на спонсорах, на продажах, на рейтингах, то сразу бы согласились на сделку. В противном случае мы берем паузу и ждем.

    Я обожаю Эль Класико, как во всем мире называют матч «Реала» и «Барселоны», и тоже хочу видеть его на телеканале «Матч ТВ». Но в этом вопросе деньги и грамотный финансовый расчет первичны», – сказала Канделаки.

    Поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня и начнется в 18:15 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2016 16:30
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 декабря 2016, 18:53

      поставили курицу!!!!!!! спасибо за облом с классико((((((((((( мышь

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 декабря 2016, 18:52

      устал искать еще браузер яндекс глючет не могу не куда зайти в свои профили через экспловер зашел

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 3 декабря 2016, 18:45

      Сука непонятная, шла бы ты хуесосоть куда нибудь... хули ты приперлась в спорт

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 17:59

      Через Гооол можно смотреть там ссылки.

      0
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      Рейтинг: +16

      Mas3 3 декабря 2016, 17:47

      Вот. Барса - Реал. HD1080p 8000 kbps 50FPS
      2540d59be0713c48bf1c9d9b10cefff8935429c6

      0
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      Рейтинг: +4297

      mutabor0992 3 декабря 2016, 17:45

      Жадная сука!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 17:44

      Кто ставит этих идиотов? Кандю главой спорт канала,Юдашкина армию одевать,Эрнст-орт -это какую наркоту жрать надо?

      1
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      Рейтинг: +9

      tmv 3 декабря 2016, 17:42

      Так то есть логика в ее словах, Эль Классико именно в Ла Лиге - это два матча. Покупать за миллионы долларов на право показа целую лигу ради двух матчей - это бред. Именно поэтому я лучше посмотрю биатлон, чем матч Алавес - Лас-Пальмас.
      Такое чувство, что тут сидят мамкины сосунки, которые не умеют считать деньги и никогда их не зарабатывали.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > tmv 3 декабря 2016, 17:54

      Бывает и 4 эль-классико в году и даже пять.А атлетико не команда?В Испании сейчас сильнейший чемп в мире,коэффициенты не дадут соврать.

      1
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      Рейтинг: +9

      tmv > Gullit 76 3 декабря 2016, 18:00

      ты читаешь внимательно? в рамках ТОЛЬКО ЛА ЛИГИ!!!!!!!! продают лигами и не все матчи за год, ты что думаешь бонусом тебе кинуть кубковые матчи в нагрузку?

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      Рейтинг: +9

      tmv > adolf165 3 декабря 2016, 18:08

      Потому что рядовому зрителю в России интересны наверное только топ 5 команд лиги, остальные в принципе вообще НИКТО не будет смотреть, даже люди со средним интересом к это лиге. Тот же матч Атлетико - Бетис навряд ли соберет много зрителей. Следовательно инвесторам невыгодно крутить рекламу во время такого эфира, следовательно денег не будет. Согласен, если было бы можно покупать за конкретные матчи право на показ, то было бы хорошо, но в целом всей лиги не будет аудитории.
      Кстати, судя по твоей аве ты являешься, одним из интересующихся ла лигой, поэтому странно называть тебе Лас-Пальмас аутсайдером. Они дали уже многим просраться. Поэтому с тобой все ясно и понятно.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > adolf165 3 декабря 2016, 18:10

      Ты ему ответил,а колокольчик мне сообщение прислал.Я с тобой согласен по Испании,но не скажу что они даже биатлон или формулу хорошо показывают(рекламы в прямом эфире это бред)Коньки,Скелетон и тд приходится в инете искать.А вэто время на матче Или дибило-передача или повтор недельной давности.Матч не оправдал надежд.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > tmv 3 декабря 2016, 18:17

      Не заметил,роли не играет.Испанию будут все смотеть и смотрят по инету.Там сильных команд больше чем в 4-5 других чемпионатах,значит и зрительский интерес выше.Все претенденты на золотой мяч играют .Ты не прав! ВСё начинается!НЕ смотри тебе нельзя!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > 3 декабря 2016, 18:54

      Посмотрел ман-сити - челси(не по матчу)коньки(не по матчу)смотрю барса-реал(не по матчу) ну и на фиг он такой нужен?

      1
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      Рейтинг: +16

      Mas3 3 декабря 2016, 17:41

      Столько говна рекламируют, а денег всё равно нет.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 декабря 2016, 17:33

      Деньги важнее телезрителей(с)

      1
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