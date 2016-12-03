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    Гвардиола: «Думаю, своей жестикуляцией во время матчей я только запутал бы игроков»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 14-го тура АПЛ против «Челси» сравнил свое поведение во время игр с поведением Антонио Конте.

    «Не знаю, кто из нас машет руками быстрее. Я не думаю, что жестикуляция помогает игрокам. Они просто вас не слышат.

    Не стану говорить о Конте, но что касается меня, то я только запутал бы своих игроков этими жестами. Но я не могу себя контролировать. Он сильнее меня в этом плане.

    Я не думаю, что это очень поможет в общении с игроками. Они играют, я не играю, им нужно принимать решения быстро.

    Иногда ты очень вовлечен в игру, хочешь помочь им, исправить что-то. Но для этого есть десять минут в перерыве, ну или следующий день. Ладно, можно что-то подправить, если происходит остановка в игре или что-то вроде того.

    Надеюсь, в будущем я смогу измениться – стать более расслабленным и спокойным. Это было бы хорошо», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 01:55
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