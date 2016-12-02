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    Энрике: «Результат Эль Класико не будет иметь решающего значения»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что результат матча 14-го тура Примеры против «Реала» не окажет решающего влияния на исход чемпионской гонки.

    «Каким бы ни был результат, я думаю, что никто не сможет сказать, что он имеет решающее значение. Это 14-й матч чемпионата. Очевидно, что «Реал» может получить очень интересное преимущество, но не думаю, что любой результат способен предрешить исход чемпионата.

    Эта игра – шанс победить «Реал» и приблизиться к лидеру. Не более», – сказал Энрике.

    Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.

    «Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 20:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +49

      melnicn 3 декабря 2016, 00:06

      2-1

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 декабря 2016, 22:57

      Ты не тренер уровня барса... как ты стал тренером реал дважды выиграл тебя подряд... при пепе реал рыдал составом ди Мария озил кака и тд...

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > de bruyne 2 декабря 2016, 23:13

      ты прав!)) я за реал давно не болею уже т.к ну как глорер болел за бекса, но за то время не один тренр барсы не преуменьшал важность этой игры!!! эта игра самая крутая и ее ждут, а такое заявление это жесть

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > 88serega88 3 декабря 2016, 00:26

      Ну в какой-то степени он прав, классико первой половины сезона играет больше в психологическую роль, обыграть принципиального соперника всегда важно, но в целом, какая разница если впереди ещё много игр, в которых можно ошибиться. Победа в классико даёт всего 3 очка, но никак не определяет чемпиона ЛаЛиги

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 22:43

      И тут же перекрестился,попрыгал на одной ноге,крикнул чур меня чур и сплюнул через левое плечо.

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      Рейтинг: +1467

      Sedoi_Goblin 2 декабря 2016, 21:31

      Ну,в целом,всё понятно...Только я чего-то трансляции ни на одном канале не нашёл на завтра...???

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      Рейтинг: +1381

      marslond 2 декабря 2016, 21:20

      Если "Реал" выиграет будет.

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