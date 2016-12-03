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    АПЛ. «Челси» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

    В центральном матче 14-го тура АПЛ «Челси» в гостях одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

    Благодаря данному успеху лондонский клуб набрал 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу. «Горожане» имеют в активе 30 баллов и занимают третье место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Манчестер Сити – Челси – 1:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кэхилл, 45 (в свои ворота); 1:1 – Коста, 60; 1:2 – Виллиан, 70; 1:3 – Азар, 90.

    Удаления: Агуэро, 90+8; Фернандиньо, 90+8 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 17:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 декабря 2016, 11:23

      Пора домой,Пеп,тут АПЛ,тут Конте обыграет тебя одной левой)))))

      0
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      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 3 декабря 2016, 20:03

      а ведь при счёте 1:0 Де Брёйне в перекладину попал, кто знает, что бы последовало за 2:0, за него обидно...

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 3 декабря 2016, 17:59

      Для полноты ощущений ,надо было комментаторам подраться !

      3
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      Рейтинг: +75

      dedruz 3 декабря 2016, 17:46

      мешки рулят))

      -3
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 > dedruz 3 декабря 2016, 17:55

      Мешок-это ты,для ребят во дворе:-)

      1
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      Рейтинг: +75

      dedruz > Psih86 3 декабря 2016, 20:26

      вот ты бы лучше по теме писал, а не самореализацией в сети занимался..

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 > dedruz 3 декабря 2016, 21:54

      Ну а при чем здесь мешки?.. Все достойные клубы богаты,по другому не может быть,будь то Челси или Барса итд...Не нравится?смотри Крылья Советов,или Африканский Замолек!!!

      -1
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 3 декабря 2016, 17:43

      вот так и должны играть Чемпионы!!!!
      и сопу натараканили,и себе забили,что бы сопу не обидно было))))

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 3 декабря 2016, 17:42

      а как получилось ЧЕЛСИ без лч

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 декабря 2016, 17:41

      И сказать нечего,3 раза добрались до ворот,и 3 гола.
      Мастера.

      0
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 3 декабря 2016, 17:41

      Кто пустил коменнтировать матч хоккейного комментатора?Такой ушлепок!!!

      4
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА > Romio-xxx 3 декабря 2016, 17:45

      согласен,не подобает комментатору напоказ во все услышанье отчаянно болеть за свою кому! подпаганил праздник победы!!!

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 3 декабря 2016, 17:39

      Красавцы а Гвардиола будет опят судью винит

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 3 декабря 2016, 17:34

      Конте молодец!

      1
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