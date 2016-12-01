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    В «Боруссии» не будут реагировать на слова Тухеля, раскритиковавшего игру команды

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заступился за главного тренера команды Томаса Тухеля, который обрушился с критикой в адрес своей команды после выездного матча 12-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:2).

    «Кто как не Тухель должен критиковать игру футболистов и их подход к делу? Главный тренер испытывал сильное разочарование после этой игры. Это разочарование показывает, насколько он объединяет себя со своей работой и как сильно он желал победы. В задачу руководства клуба не входит публично комментировать критику Тухеля», — отметил он.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    01.12.2016 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 декабря 2016, 11:25

      Выдохлись после победы над Баварией, бывает. Главное, чтобы на Сантьяго- Бернабеу достойно сыграли!

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