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    «Манчестер Юнайтед» летом предложит за Неймара 211 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Барселоны» бразильского форварда Неймара. «МЮ» готов предложить каталонцам рекордные 211 миллионов евро. Ранее «манкунианцы» уже проявляли заинтересованность в Неймаре, которого могут подтолкнуть к переезду неприятности, связанные с его трансфером из «Сантоса» в Каталонию.

    Форвард сборной Бразилии в июле подписал с «Барселоной» новый долгосрочный контракт. Неймар забил четыре гола и сделал пять ассистов в 11 матчах текущего чемпионата Испании. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.

    Источник: Record

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    30.11.2016 20:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 декабря 2016, 17:30

      10-15 лет назад можно было на эту сумму купить:Зидана,Дель Пьеро,Роберто Карлоса,Недведа,Мальдини и Джерарда вместе.Теперь такие деньжища предлагают за одного футболиста!!!Просто нет слов...

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr > джон базелон 2 декабря 2016, 22:48

      Неудачный пример. Зидан перешел в Реал из Юве за 92млн$ , Недвед перешел в Юве за 35млн евро ...

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > egrrr 3 декабря 2016, 09:36

      Прежде чем писать,подумай и прогугли!Зидан перешёл за 75 миллионов!Ну теперь посчитай,за 211 млн кого можно было купить!Не забывай о курсе,который сейчас в 2 раза больше,так что неудачный комментарий у тебя получился!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 декабря 2016, 14:35

      Идиотизм, других слов нет.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 декабря 2016, 01:24

      враки поди

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 30 ноября 2016, 22:16

      Будет ли он играть при Моуринью?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 22:04

      Этого хрустального петушка за такие деньги нам не надо... Будет играть до первого Шоукросса или Компани... А потом уйдёт в лазарет...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 30 ноября 2016, 21:14

      Футбольный мир сошёл с ума, это не футбол((

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 ноября 2016, 21:11

      Пошли по дурацкому принципу "деньги решают все", команду надо создавать, а не с судьями собачится. Задрал уже этот Маур.

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 30 ноября 2016, 21:09

      Футбол со временем перестает быть игрой...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 ноября 2016, 21:06

      Пиздец! Других слов нет!!!

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