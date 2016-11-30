«Манчестер Юнайтед» летом предложит за Неймара 211 миллионов

10-15 лет назад можно было на эту сумму купить:Зидана,Дель Пьеро,Роберто Карлоса,Недведа,Мальдини и Джерарда вместе.Теперь такие деньжища предлагают за одного футболиста!!!Просто нет слов...
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Барселоны» бразильского форварда Неймара. «МЮ» готов предложить каталонцам рекордные 211 миллионов евро. Ранее «манкунианцы» уже проявляли заинтересованность в Неймаре, которого могут подтолкнуть к переезду неприятности, связанные с его трансфером из «Сантоса» в Каталонию.
Форвард сборной Бразилии в июле подписал с «Барселоной» новый долгосрочный контракт. Неймар забил четыре гола и сделал пять ассистов в 11 матчах текущего чемпионата Испании. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.