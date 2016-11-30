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    Озил и Ди Мария намерены вернуться в «Реал»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек «Арсенала» Месут Озил, выступавшие ранее за «Реал», сожалеют об уходе из клуба и предложили ему свои услуги.

    Сообщается, что Ди Мария несчастлив в стане парижан, так как не смог набрать ту форму, в которой был при Карло Анчелотти в мадридском клубе. Также футболист не может привыкнуть к стилю игры «ПСЖ».

    Озил ведет переговоры по продлению контракта с «Арсеналом», однако есть вероятность возвращения немца в Испанию. Контракт игрока истекает в 2018 году. Флорентино Перес и руководство «Реала» следят за ситуацией. В «Реале» считают, что Озил и Ди Мария усилят любой клуб.

    Источник: Marca

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    30.11.2016 00:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 16:33

      Приедут - а там опять Моуриньо.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 30 ноября 2016, 19:54

      если оба вернут РЕАЛ будет как РЕАЛИЩЕ а так РЕАЛ

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 30 ноября 2016, 10:24

      Ещё и Хедиру бы в Реал обратно... Он так нужен Зидану...

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 30 ноября 2016, 07:39

      неплохо.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 06:11

      Оба - очень сильные игроки. И не мудрено, что и борьба идёт за них, и сплетни о переходах распускаются тоже. Такова футбольная жизнь. Хотя уход Озила из "Арсенала" мне лично представляется маловероятным.

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 30 ноября 2016, 03:39

      Бред опять чегото услыхали комментаторы но не знают где

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 02:57

      Косолапка Иско им своё место явно не захочет уступать... Хамеса окольными путями выжил из основы (не по игре), выживет и впечатлительного турка и аргентинского татуированного безмятежника...

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 ноября 2016, 01:31

      Бред полнейший

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 ноября 2016, 01:20

      было бы очень даже хорошо

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 ноября 2016, 01:19

      На лавку сядут оба.
      А если серьёзно, то это уже не утка а целый гусь!
      Не серьёзно все это.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Juve1897 30 ноября 2016, 02:09

      Вот уж Озил точно на лавку не сядет...

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