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    Вела: «Реал Сосьедад» заслужил три очка в матче с «Барселоной»

    Нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Вела уверен, что если учитывать все голевые моменты его команды во встрече с «Барселоной», то победа должна была достаться команде из Сан-Себастяна.

    «Реал Сосьедад» заслужил три очка в матче с «Барселоной», если брать во внимание все наши голевые моменты. Но даже после ничейного счета мы покидали поле с высоко поднятой головой. Когда «Барселона» не владеет мячом, ей можно доставить неприятности.

    Нам нужно запомнить эту игру и идти дальше. Если нам это удастся, то мы сведем потери очков в будущих играх к минимуму», – заявил Вела.

    Матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.

    Источник: AS

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    28.11.2016 08:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 2 декабря 2016, 01:37

      хороший футбол получился

      0
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 28 ноября 2016, 23:16

      C Барсой все играют , а Реалу просто дарят свои очки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 15:36

      Судейка был заряженный, гол чистый не засчитал... И здесь эта красно-синеватая мошна... Как доебали...

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