Источник: Клопп может сменить Анчелотти в «Баварии»

Бред. Анчи через год будет ЛЧ штамповать с Баварией! Это лучший тренер современности по большинству показателей (в том числе по отношениям в коллективе и красоте игры)
«Бавария» планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на место итальянца Карло Анчелотти. Как сообщает Sunday People, в мюнхенском клубе недовольны работой последнего.
Напомним, что Клопп пришел в «Ливерпуль» по ходу прошлого сезона. Он вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила «Севилье». Сейчас красные идут в лидирующей группе Премьер-лиги.
Что касается Анчелотти, то он принял «Баварию» летом. Под его руководством команда идет второй в Бундеслиге.