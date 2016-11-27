Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Источник: Клопп может сменить Анчелотти в «Баварии»

    «Бавария» планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на место итальянца Карло Анчелотти. Как сообщает Sunday People, в мюнхенском клубе недовольны работой последнего.

    Напомним, что Клопп пришел в «Ливерпуль» по ходу прошлого сезона. Он вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила «Севилье». Сейчас красные идут в лидирующей группе Премьер-лиги.

    Что касается Анчелотти, то он принял «Баварию» летом. Под его руководством команда идет второй в Бундеслиге.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 28 ноября 2016, 13:35

      Бред. Анчи через год будет ЛЧ штамповать с Баварией! Это лучший тренер современности по большинству показателей (в том числе по отношениям в коллективе и красоте игры)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 28 ноября 2016, 10:18

      Клоп и Бавария...да не, бред какой то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 27 ноября 2016, 21:39

      сомнительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 27 ноября 2016, 14:11

      Ерунда если Ливерпуль его отпустят то это будет большой ошибкой.Во вторых Анчелотти все разрулит в Баварии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 27 ноября 2016, 11:50

      Нет, фрицы окаянные, не забирайте нашего английского фрица! ;((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 27 ноября 2016, 11:18

      А Клопу оно надо?, чемпионат в Англии поинтереснее!, вроде все получается!, зачем что то менять

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 27 ноября 2016, 11:14

      Да клоппу и в ливере не плохо))) всех все устраивает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 27 ноября 2016, 11:08

      Итальянские тренеры сдают позиции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 27 ноября 2016, 10:51

      Бомбардир, может уже хватит бредовые новости публиковать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 27 ноября 2016, 10:40

      дайте Карло поработать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11