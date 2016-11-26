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Хенесс снова стал президентом «Баварии»

26 ноября 2016, 01:40
3

Ули Хенесс вновь избран на пост президента «Баварии» на прошедшем ежегодном собрании. Он был единственным кандидатом, набрал 98,5 процентов голосов и будет возглавлять клуб до 2019 года.

Напомним, Хенесс был вынужден уйти в отставку с президентского поста весной 2014 года из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы и освободился в феврале 2016 года.

В этот промежуток президентом мюнхенцев был Карл Хопфнер.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (3)
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filosof sparty
1480125719
Норм у них бывших заключённых трудоустраивают)
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sEleCt 85
1480131413
если под наших презиков клубов капнуть(даже просто совочком) там каждому по пятнахе минималка)))
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