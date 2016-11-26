Хенесс снова стал президентом «Баварии»

Ули Хенесс вновь избран на пост президента «Баварии» на прошедшем ежегодном собрании. Он был единственным кандидатом, набрал 98,5 процентов голосов и будет возглавлять клуб до 2019 года.

Напомним, Хенесс был вынужден уйти в отставку с президентского поста весной 2014 года из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы и освободился в феврале 2016 года.

В этот промежуток президентом мюнхенцев был Карл Хопфнер.