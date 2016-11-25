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    Инфантино: «Уверен, мы откроем для всего мира Россию, которую никто не знает»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино, который сегодня посетил Россию и провел встречу с Владимиром Путиным, поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций, а также выразил уверенность, что чемпионат мира в 2018 году пройдет на самом высоком уровне.

    «Мне очень приятно находиться здесь, в России. С нетерпением жду субботнего мероприятия. Слышал, что Казань – красивый город.

    Завтра там пройдет жеребьевка Кубка конфедераций, но впереди у нас еще и чемпионат мира – более масштабное событие. Убежден на основе своего опыта взаимодействия с Россией – правительством страны и Российского футбольного союза, что все пройдет на самом высоком уровне. Благодарен вам за большую работу, которую вы делаете. На протяжении 20 лет я занимаюсь организацией футбольных мероприятий, и опыт сотрудничества с правительством России, с РФС, уровень вежливости со стороны болельщиков и всего населения, – это что-то беспрецедентное! Уверен, нас ждут два прекрасных лета! И мы откроем для всего мира Россию, которую, возможно кто-то не знает», – сказал Инфантино.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 30 ноября 2016, 13:58

      Заголовок статьи: Инфантино: «Уверен, мы откроем для всего мира Россию, которую никто не знает»

      Статья: И мы откроем для всего мира Россию, которую, возможно кто-то не знает», – сказал Инфантино.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 ноября 2016, 17:41

      Было бы здорово

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 25 ноября 2016, 17:00

      похоже было несколько полотен Пикассо. Не один Платини повесил в туалете на стенку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 25 ноября 2016, 16:52

      на публике все добрые и милые

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