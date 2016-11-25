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    Кержаков: «Нобоа вчера показал, что можно пробить и над стенкой, но лучше пробить сильно»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение о матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0). Напомним, форвард стал автором одного из голов после удара со штрафного.

    «Нобоа вчера показал, что с той точки можно пробить и над стенкой, но лучше пробить сильно. Тренер говорил нам накануне, что мы будем играть только на победу, и это было видно по нашему составу. Ротация минимальная, поскольку хочется побеждать, хочется завоевывать очки для коэффициента нашей страны. Так что играем только на побед», – сказал футболист в эфире программы «Все на Матч!».

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2016 01:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 25 ноября 2016, 12:42

      молодец Керж

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 ноября 2016, 09:32

      И гол Кержа и гол Нобоа суперские!!!!

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