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    Главный тренер «Зальцбурга»: «Все 90 минут мы играли лучше «Краснодара»

    Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (1:1). По словам специалиста, его команда владела значительным преимуществом.

    – Чего не хватило «Зальцбургу», чтобы одержать победу?

    – Единственное, чего нам не хватило – реализовать еще одну из пяти возможностей. Мы знали, что ошибаться нельзя. «Краснодар» воспользовался своим шансом, увы. К сожалению, мы свои возможности не реализовали.

    – Что вы говорили игрокам в раздевалке после матча? И вообще, насколько большое разочарование для «Зальцбурга» невыход в плей-офф Лиги Европы?

    – Я сказал, что мы можем гордиться собой, своей игрой. Мы были лучше все эти 90 минут. Мы играли против достойного соперника. Просто так получилось.

    – «Зальцбург», наверно, самый невезучий клуб в еврокубках, так как не выходит в плей-офф. В России есть традиция приглашать священника освятить помещение. Может, вам тоже нужно так сделать?

    – Мы попытаемся решить эту проблему тренировками и работой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2016 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 25 ноября 2016, 00:12

      Это не всегда залог успеха

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