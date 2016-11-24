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    Голы Кокорина и Кержакова позволили «Зениту» обыграть «Маккаби»

    В матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» победил «Маккаби». Счет на 44-й минуте встречи открыл Александр Кокорин. На 90-й минуте игры Александр Кержаков упрочил преимущество в счете.

    1:0 – Кокорин, 44

    2:0 – Кержаков, 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 21:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 ноября 2016, 01:03

      Молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 25 ноября 2016, 00:10

      Мак напоминает Аршавина, манерой бега, движениями

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 ноября 2016, 00:07

      Молодцы, тезки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      SuMraC 24 ноября 2016, 23:20

      Легенда №11
      Сашка красава!!!
      Наша гордость

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 ноября 2016, 23:16

      Скажем все без лишних слов:
      Наша гордость - Кержаков.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 24 ноября 2016, 22:57

      молодцы тезки!!!
      один в раздевалку,другой на посошок!))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      romario605 24 ноября 2016, 22:31

      Саша красавец, живет командой!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 ноября 2016, 21:39

      Молодцы! Для полного счастья на этой неделе ждем очков от Краснодара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      baden69 24 ноября 2016, 21:26

      Молодец, Саша! Он заслужил свой гол своим огромным желанием играть за команду, своим терпением в ожидании своего шанса на скамейке запасных, своим отношением к игре...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 ноября 2016, 20:07

      класс не прокуришь и не пропьёшь..
      действительно как с горки на саночках вьехал...

      4
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