Голы Кокорина и Кержакова позволили «Зениту» обыграть «Маккаби»

В матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» победил «Маккаби». Счет на 44-й минуте встречи открыл Александр Кокорин. На 90-й минуте игры Александр Кержаков упрочил преимущество в счете.

1:0 – Кокорин, 44

2:0 – Кержаков, 90