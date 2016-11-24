Голы Кокорина и Кержакова позволили «Зениту» обыграть «Маккаби»

Молодцы!!!
В матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» победил «Маккаби». Счет на 44-й минуте встречи открыл Александр Кокорин. На 90-й минуте игры Александр Кержаков упрочил преимущество в счете.
1:0 – Кокорин, 44
2:0 – Кержаков, 90
В матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» победил «Маккаби». Счет на 44-й минуте встречи открыл Александр Кокорин. На 90-й минуте игры Александр Кержаков упрочил преимущество в счете.
1:0 – Кокорин, 44
2:0 – Кержаков, 90
Молодцы!!!
Молодцы, тезки!
Легенда №11
Сашка красава!!!
Наша гордость
молодцы тезки!!!
один в раздевалку,другой на посошок!))
Саша красавец, живет командой!
Молодцы! Для полного счастья на этой неделе ждем очков от Краснодара