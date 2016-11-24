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    Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Маккаби»

    Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на сегодняшний матч с «Маккаби» из Тель-Авива в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Нападающий Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.

    «Зенит»: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков, Мак, Витсель, Джорджевич, Кокорин, Жулиано.

    Запасные: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Маурисио, А. Кержаков, Юсупов, Дзюба.

    «Маккаби»: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин, Бен Басат, Скарионе, Бен Хаим II.

    Запасные: Даниэл, Альберман, Эезикель, Кьяртанссон, Бен Хаим I, Перец, Бенаюн.

    Матч «Зенит» – «Маккаби» начнется в 19:00 по московскому времени. За встречей можно будет следить посредством онлайн-трансляции на «Бомбардире».

    Источник: Twitter

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    24.11.2016 17:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 ноября 2016, 03:37

      бревно на скамейки оно и не выидет во втором тайме

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 ноября 2016, 19:47

      Зато Жирков попал. А Артём и выйдя на замену себя проявит.

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 24 ноября 2016, 19:20

      тёма давай

      0
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      Рейтинг: +11

      Федор Коновалов 24 ноября 2016, 18:23

      Неожиданно с Новосельцевым. Я думал, что будет Ломбертс.

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      Рейтинг: +10

      Beyhod 24 ноября 2016, 18:21

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