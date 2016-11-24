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    Навас назвал победу над «Баварией» ответом на критику Гинера

    Защитник «Ростова» Сесар Навас выразил мнение, что победа над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов является ответом на критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера. Ранее глава московского куба заявил, что для отечественного футбола было бы лучше участие «Зенита» в самом престижном клубом европейском турнире, чем ростовчан.


    «Как я отношусь к словам Гинера? Вы же сами все видите. Мы достойно выступаем в этом турнире, результат говорит сам за себя, мы ответили Гинеру своей игрой.

    Я думаю, что Курбан Бердыев, конечно, мог бы возглавить какой-либо европейский клуб в будущем. В этом нет никаких проблем, так как Курбан Бекиевич лично для меня лучший тренер», – заявил Навас.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2016 17:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 25 ноября 2016, 20:49

      Более чем достойный ответ!

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 ноября 2016, 05:17

      Не вместо Ростова Зенит должен играть, а вместо убогой команды ЦСКА. Кто бы ещё говорил, но только не этот интриган, команда которого систематически позорно проигрывает всё. И постоянно находится на последнем месте. Два сапога пара- один неудачник менеджер, а второй псевдотренер, с задатками астронома, с рассуждениями о космосе.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 ноября 2016, 22:29

      Бог ему судья. Сегодня наши результаты лучше армейских. А завтра будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 ноября 2016, 22:25


      Слуцкий нормальный, а Гинер и правда херь сморозил...

      1
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      Рейтинг: +25029

      bset 24 ноября 2016, 18:57

      Глупо было сказано, конечно. Играют сильнейшие. Если Ростов сильнее в чемпионате, значит он не зря представляет страну. А уж тем более глупо, учитывая, как у нас самих идет игра в ЛЧ. Это как болеть за Спартак и рассказывать всем, что они бы в еврокубках уж точно лучше сыграли

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 ноября 2016, 18:29

      Да уж! Особенно с учётом того, что соперники "Ростова" по группе - два гранда мирового футбола, а у Слуцкого - одни середняки... Впрочем, для этого ничтожества всё вокруг сплошной "космос"...

      7
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 24 ноября 2016, 18:05

      Гинер пусть сначала в своём хлеву разберётся!

      6
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Пельш 1 25 ноября 2016, 10:08

      ...админ!!! Где я возьму пресловутый рейтинг???

      1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Пельш 1 25 ноября 2016, 10:11

      ...а насчёт высказываний гинеров,абрамовичей,дворковичей и пр. и пр. хозяев нашей жизни---- полное моё презрение.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > FaTeK1945ru 25 ноября 2016, 10:24

      Зарабатывайте лайки (пальцы вверх) за свои комменты - это и есть ваш рейтинг) Как только достигните +30 - сможете оценивать комментарии других.

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