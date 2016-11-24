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    Мутко: «Ростову» важно не попасть в ловушку в матче с ПСВ»

    Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб обыграл мюнхенцев со счетом 3:2.

    «Я рад за «Ростов». Теперь у них важная игра против ПСВ. «Ростов» устраивает ничья, и важно не попасть в ловушку. Не нужно моделировать расклады, надо играть, все в их руках», – заявил Мутко.

    Отметим, что «Ростов» стал первой командой с сезона-2003/04, выигравшей в Лиге чемпионов с крайне низким показателем по точности передач.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2016 15:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -256

      balaton78 25 ноября 2016, 14:29

      Может стоит перенести матч с Зенитом на весну? И дать команде хорошо подготовиться с ПСВ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 24 ноября 2016, 20:44

      Европу Ростов заслужил. ПСВ не соперник. Они в первой игре отскочили, второго раза не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      teodogat 24 ноября 2016, 20:01

      Почти все здешние комментаторы считают что результат матча в Ростове - великолепная игра хозяев, лично я вижу причину в безобразной игре Баварии, особенно отдельных игроков. Игра с ПСВ лучше всего продемонстрирует кто был прав.

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > teodogat 24 ноября 2016, 22:02

      То, что Бавария не играла на полную как может - факт. Однако, это её проблемы. А если бы у сельпо не было игры, они бы попросту не выиграли вчера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 24 ноября 2016, 19:27

      Мутко не спросили... моделятор

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 ноября 2016, 17:05

      Спасибо футбольному клубу "Ростов" за сумашедшую самоотдачу в игре с "Баварией"! Именно так покоряются высоты футбольного искусства с великим полководцем Курбаном Бекиевичем! А людей-недругов и завистников его в урну,давно пора сборную России тренировать, только с этим мастером своего дела покоряются вершины! Дай Аллах ему здоровья и долгих лет жизни!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > meiram 25 ноября 2016, 10:17

      ...я с Вами полностью согласен. Бердыев,как бельмо в глазах манипуляторов Российского Футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 24 ноября 2016, 15:55

      Надеюсь Ростов с ПСВ сыграет не хуже чем с Баварией и победит. Удачи Ростову!

      5
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 24 ноября 2016, 15:50

      Ну с такой игрой как с Баварией никакой ПСВ нестрашен. Ждём матч.

      6
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