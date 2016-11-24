Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андреев: «Победа над «Баварией» войдет в историю»

    Известный российский специалист Сергей Андреев не скрывал радости после победы «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он уверен, что такой результат войдет в историю.

    – Эту победу будут помнить даже не годы, а десятилетия. Это понятно. Грандиозная виктория. Мои поздравления «Ростову».

    – Результат закономерен?

    – Скажем так. Видно, у «Баварии» сейчас какой-то серьезный кризис что ли. В последних трех матчах команда набрала одно очко… Для такого великого клуба – маловато. Может быть, что-то происходит внутри коллектива. Ничего абсолютно впереди нет. Я смотрел их матч с Дортмундом. Не убеждают мюнхенцы в атаке. Да, возят мяч, владеют преимуществом. А толку? И Левандовски не очень, и Рибери какой-то не тот.

    – Но по сравнению с игроками «Ростова» они разве не боги?

    – Боги? Да ради бога! Но это только на бумаге. А что на поле? Все совсем по-другому. Я даже поставил на тотализаторе сегодняшний матч – 0:0.

    – Да ладно?

    – Да. А чего вы удивляетесь? Был уверен, что «Бавария» не забьет. В последних трех играх они очень плохо сморятся впереди. Тот же Мюллер когда в последний раз забивал.

    – Зато есть Левандовски.

    – Тоже не убедил. Единственный шустренький у них – Дуглас Коста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2016 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 24 ноября 2016, 10:38

      десятилетия? а как долго помнили победу Зенита над Баварией? ту, самую крупную победу, перед победой над МЮ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Йогурт Мэн 24 ноября 2016, 11:11

      почему помнили , помнят и буду помнить))) так же как и эту игру!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Йогурт Мэн 24 ноября 2016, 11:15

      жаль вот только что у нас ГРАНДов нет, может какой и клуб дорастет но вряд ли в наше время...та же Бавария уже в 1/8 как минимум ЛЧ победа Ростову ничего не дает пока

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11