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    Филипенко: «Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом»

    Защитник «Маккаби» Егор Филипенко пообщался с журналистами перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита». По словам футболиста, он продолжает следить за выступлениями «Спартака». Напомним, что футболист принадлежал московскому клубу с 2008 по 2012 год.

    – В Санкт-Петербурге часто встречают свистом экс-игроков «Спартака». Как вы к этому отнесетесь?

    – Вот если кто-нибудь вспомнит об этом… (улыбается) На самом деле я не думаю, что болельщики будут специально свистеть в мою сторону. Так или иначе, это не станет проблемой для меня.

    – Судейство в Израиле отличается от международного. Вы готовитесь к этому по-особому?

    – Не обращаю внимания на это, хотя, наверное, отличия есть. Иногда тренер делает на этом акцент, но не всегда.

    – У вас не получилось сыграть против вашего друга Артема Дзюбы в Израиле. Есть ли желание сыграть в четверг?

    – Один раз играл с Артемом – помню, что неудачно. Надеюсь, увидимся в четверг на поле. А вообще, когда я ему звоню, он трубку не берет. Боится, видимо (смеется).

    – Следите ли вы за чемпионатом России? Ваш бывший клуб «Спартак» лидирует…

    – Конечно, слежу! Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2016 09:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8121

      nik55 24 ноября 2016, 18:07

      что то много бомжей набежало---но Спартак станет чемпионом

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 24 ноября 2016, 18:00

      Филипенко: «Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом»

      Надейся, надежда умирает последней.

      1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 24 ноября 2016, 17:32

      с детства за Маккаби xD

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 24 ноября 2016, 15:17

      спартак будет чемпионом? ))))) это смешно ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 14:53

      ненавижу москвичей и московские команды и их игроков

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 ноября 2016, 11:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю большинство жителей нашей страны надеются на такой исход.

      -8
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      Рейтинг: +763

      alex1004 > Диктор 24 ноября 2016, 12:09

      Большинству жителей нашей страны совершенно без разницы кто станет чемпионом. :)

      5
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      ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 > Диктор 24 ноября 2016, 14:52

      оказывается мы футбольно-свинская держава

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 24 ноября 2016, 11:04

      Каждый кто живет в России понимает что у нас чемпионат равный)) пусть победит сильнейший, чтобы достойно представлять российский чемпионат на европе!

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Efenval777 24 ноября 2016, 11:06

      пусть будет побольше таких побед, как вчерашний матч Ростова с Баварией!...

      5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 24 ноября 2016, 11:02

      надейся не жди...

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 24 ноября 2016, 10:17

      станет полюбасу, назло всем бомжеконям

      -3
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