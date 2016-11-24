Аугенталлер: «Бавария» вернет себе лидерство в Бундеслиге уже в ближайших матчах»

Известный в прошлом немецкий футболист Клаус Аугенталлер верит в то, что мюнхенская «Бавария» остается главным кандидатом на победу в чемпионате Германии. Напомним, что в данный момент лидером немецкого первенства является «РБ Лейпциг», опережающий мюнхенцев на три очка.

«Смена главного тренера всегда сопряжена со сложностями. Но я видел игру команды в последние две недели, и она показывала качественный футбол. Правда, они проиграли «Боруссии», но в ближайших матчах они должны вернуть себе лидерство. Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов, и игроки должны просто привыкнуть к его философии игры», — сказал он в интервью Omnisport.