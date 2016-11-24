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    Немотивированный «Зенит» принимает «Маккаби»

    В четверг, 24 ноября, в Санкт-Петербурге состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между местным «Зенитом» и «Маккаби» из Тель-Авива. Еще свежа в памяти первая встреча команд, которая завершилась волевой победой подопечных Мирчи Луческу. Напомним, что уступая по ходу матча 0:3, «Зенит» выиграл 4:3. Что касается сегодняшнего противостояния, то с точки зрения турнирной таблицы для петербургской команды он не важен, так как она уже гарантировала себе первую строчку.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 18:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11

      BECK_BY 24 ноября 2016, 22:23

      Когда же вас сожгли началом?! Тупоголовые модеры, каждый раз кто-то крутой, 'немотивировынный', по итогу все немотивировынные 'чемпионы', как минимум Европы! Так держать! Воспитали поколениЯ чемпионов

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 ноября 2016, 19:47

      Кажется защитник забил.Коко молодец поддавил.

      0
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      Рейтинг: +439

      sold93 24 ноября 2016, 19:29

      это типа оправдание заранее?

      -1
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 24 ноября 2016, 18:56

      Состав довольно-таки основной! Вышли обнулить жёлтые карточки?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 15:08

      игра по сути никому не нужна я бы на месте Луческу поставил Зенит-2 а на рейтинг нас-рать что для коней и свиней стараться они его все равно опускают ниже плинтуса

      -2
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 11:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      братки березуцкие себя уже давно показали теперь на очереди братки кержаковские бездари

      -6
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      Рейтинг: +11358

      alp > Garrincha58 24 ноября 2016, 21:05

      получил хером по губам? )))))

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 24 ноября 2016, 11:30

      Может братья Кержаковы выйдут в основе

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 ноября 2016, 11:19

      Неужели вату катать будут?

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 24 ноября 2016, 11:17

      Всё равно грохнет их!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 ноября 2016, 11:13

      Можно основе и передышку дать, пусть молодёжь покажет на что способна. Правда если очков в копилку рейтинга не прибавиться, то глоры московские завопят, но обращать внимания не стоит, пускай на себя глянут. В воскресенье матч сложный, надо дать кое-кому отдохнуть и подлечиться.

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